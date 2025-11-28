01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 28/11/2025

En el programa del viernes hemos hablado con el secretario general de ECOS, Vicente Gracia, sobre el decreto del Gobierno de Aragón que permitirá a las grandes superficies elegir los festivos de apertura. El presidente de TRADIME, José Antonio Moliner, ha valorado la apertura del último tramo de cinco kilómetros de las N-232, el mayor punto negro de las carreteras españolas durante años, convertida ahora en A-68. Y felicitamos a la nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Salamero, que ayer se impuso en las elecciones colegiales a la candidata a la reelección, Teresa Tolosana.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas. Hablamos también del tributo de la cantante norteamericana Taylor Swift, que está en el Teatro Principal este fin de semana. Nos acompañan Pilar González y Alberto Valero, que con el seudónimo de Lara Huidobro han escrito El Último Concierto, una novela que tiene como escenario la Zaragoza de los años 70 y recoge la historia real del grupo musical The Bawlers. Y de su Baúl de chismes sonoros, César Gómez rescata anuncios de hace décadas que hoy sería impensable que se emitieran.