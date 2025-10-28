01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 28/10/2025









Hablamos de la indemnización a una familia por parte del Salud tras la muerte de un hombre que no fue informado del resultado de una prueba diagnóstica en la que se detectó un tumor maligno. El abogado de la Asociación Defensor del Paciente ha explicado que el Gobierno de Aragón ha reconocido la pérdida de oportunidad para el tratamiento de la enfermedad.

Nos acercamos al Parque Bruil para hablar con los vecinos, que ven como sigue aumentando el número de personas sin hogar que duermen en la zona. El portavoz vecinal, Luis Bernad, ha pedido soluciones al Gobierno Central para poner freno a una situación que se puede agravar con la llegada del invierno. Celebramos el 250 aniversario del nacimiento del general Palafox, que se celebra este martes. Y con Pilar Cortés (PP) y Julio Calvo (VOX) abrimos el Cara a Cara para hablar del nuevo contrato del bus urbano, de la campaña de limpieza y de la situación del Parque Bruil.