Más de uno Zaragoza 27/10/2025

01H 24 MIN

En el programa del lunes hemos llevado nuestro programa hasta el Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam, que vuelve al Auditorio de Zaragoza hasta el próximo 2 de noviembre. con su presidente, Fernando Galdámez, hemos hablado de la labor del voluntariado, de los datos del primer fin de semana y de la importancia de la colaboración de entidades y empresas.

También hablamos del objetivo de la recaudación de este año, que es financiar la ampliación de la Residencia El Carmen; y conocemos el trabajo en las residencias Santa Teresa y San Antonio con sus directoras, Marina Santa Ana y Marta San Martín. Además, hemos conocido a Rosario y Vicente, dos de los residentes de la residencia San Antonio, que nos han contado cómo es su vida en este centro que consideran su hogar. Nos acercamos al bar del Rastrillo, nos visita el escritor Julio Llamazares para presentar el libro 'El Viaje de Mi Padre' y en Club Cámara conocemos un despacho dedicado a cuestiones energéticas y medioambientales.