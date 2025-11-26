01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 26/11/2025

Hablamos de la I Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas City.360, que se celebrará dentro de un año en el que las administraciones podrán compartir los recursos que utilizan para dar los servicios a los ciudadanos. En plena ola de gripe, hablamos con Inmaculada Cuesta,

Además, contamos que esta noche Cruz Roja va a llevar a cabo un diagnóstico del sinhogarismo gracias a la labor de más de cien voluntarios que recorrerán en busca de personas que duermen en la calle. Conocemos un estudio de Línea Directa sobre el autodiagnóstico digital, también conocido como 'cibercondria'. Según el doctor Justo Menéndez, dos de cada tres aragoneses recurren a la IA para consultar sus síntomas. Con el colaborador galáctico, David Vicente, hemos mirado a las estrellas y la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha contado que Zaragoza es finalista para proclamarse ciudad europea más accesible.