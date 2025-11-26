ondacero.es
Más de uno Zaragoza

01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 26/11/2025

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 26/11/2025

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 26/11/2025

Hablamos de la I Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas City.360, que se celebrará dentro de un año en el que las administraciones podrán compartir los recursos que utilizan para dar los servicios a los ciudadanos. En plena ola de gripe, hablamos con Inmaculada Cuesta,

Además, contamos que esta noche Cruz Roja va a llevar a cabo un diagnóstico del sinhogarismo gracias a la labor de más de cien voluntarios que recorrerán en busca de personas que duermen en la calle. Conocemos un estudio de Línea Directa sobre el autodiagnóstico digital, también conocido como 'cibercondria'. Según el doctor Justo Menéndez, dos de cada tres aragoneses recurren a la IA para consultar sus síntomas. Con el colaborador galáctico, David Vicente, hemos mirado a las estrellas y la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha contado que Zaragoza es finalista para proclamarse ciudad europea más accesible.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer