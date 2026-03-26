26/03/2026 Más de uno Zaragoza 26/03/2026

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En el programa del jueves hemos hablado de la bonificación del transporte público para jubilados. Con el psiquiatra José Carlos Fuertes hemos analizado la Ley de Eutanasia en relación con el caso de Noelia, la joven catalana de 25 años que ha logrado que se aprueba su petición para tener una muerte asistida.

Hablamos, además, con el movimiento Moratoria Digital, una agrupación de entidades de distinta naturaleza que promueve limitaciones para el uso de las tecnologías entre menores de edad. Además, hablamos del problema de las palomas torcaces, de la apertura definitiva de la Avenida César Augusto tras casi un año y medio de obras y de la actualidad gastronómica, con José Miguel Martínez Urtasun. Con María Gómez Campillo hablamos de la actividad económica que mueve la Semana Santa. Y recibimos al escritor Lorenzo Silva, que presenta su nueva novela Con Nadie, que narra la historia del general Miguel Campins.