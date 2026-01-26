26/01/2026 Más de uno Zaragoza 26/01/2026

Hablamos del Distrito 7, cuyas obras, en los suelos de la antigua Giesa, ha visitado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Ahí ha recordado por qué es un buen momento para impulsar un complejo que estará dedicado la producción audiovisual. Hablamos con el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, para hablar del encuentro, abierto a la ciudadanía, que mantendrán esta tarde con representantes de los diferentes partidos políticos para trasladar las principales inquietudes de los profesionales de la sanidad.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, tras el empate del Real Zaragoza contra el Castellón en un accidentado partido que tuvo que ser suspendido unos minutos después de que el fuerte viento hiciera salir despedida una mesa que provocó lesiones a un espectador. Nos acompañan, además, responsables de la Brigada Aragón para presentar la XVIII Carrera del Ebro; hablamos de cómo se gestionan los contenedores textiles y en el tiempo de Club Cámara, Cesar Espligares charla con Daniel Sánchez Yubero, responsable de la consultora tecnológica Yubero Tech., empresa especializada en centros de datos y ciberseguridad, entre otros ámbitos de la tecnología.