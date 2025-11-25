01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 25/11/2025

En el programa del martes hemos hablado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la Asamblea 8M, que ha convocado una manifestación que saldrá de la Plaza de España a las 19,30 horas bajo el luma "Vivas, libres y sin miedo". También hemos conocido detalles sobre la adjudicación del futuro Centro Deportivo Municipal Aljafería que empezará a construirse en el barrio de La Almozara. Y nos acercamos al Rastrillo Navideño de Atades, que se ha inaugurado esta misma mañana y estará abierto hasta el próximo domingo.

Nos acercamos al Teatro del Mercado, donde hoy arranca el Festival Zaragoza Improvisa, organizado por Teatro Indigesto. Hasta el próximo domingo, cómicos como J.J. Sánchez o Mariano Bartolomé pasarán por el escenario del Teatro del Mercado en una nueva edición de este veterano encuentro que cumple su decimoquinta edición. Y en el Cara a Cara de esta semana hemos recibido a Julio Calvo (VOX) y Víctor Serrano (PP), que han hablado de la incorporación de Zaragoza al Sistema VioGén, de seguridad ciudadana y de los nuevos equipamientos deportivos para La Almozara y Distrito Sur.