25/03/2026 Más de uno Zaragoza 25/03/2026

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En el programa del miércoles hemos hablado de la ocupación hotelera prevista para Semana Santa. Los hoteles de Zaragoza esperan una caída notable con respecto a los últimos años, aunque confían en un repunte gracias a las reservas de última hora. También hablamos del ERTE en el Parque de Atracciones, donde 81 trabajadores se encuentran a expensas de la decisión de la empresa sobre si abre o mantiene cerrada las instalaciones este 2026.

Nos acercamos a la Plaza Aragón, donde ya ha comenzado la XX edición de la Feria del Libro Antiguo, que cuenta con 11 librerías que ya han abierto sus casetas con libros y otros materiales como álbumes de cromos y postales. Nos acercamos al colegio Escolapias Calasanz, que esta tarde celebran su tradicional profesión infantil, con 150 años de los primeros cursos del ciclo. Además, el Colaborador Galáctico, David Vicente, habla de cálculos de órbitas de cara al lanzamiento de la misión Artemisa II para llegar a la Luna. Y la Chica del Zapato Naranja ha presentado la nueva aplicación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza para acceder a los servicios sociales municipales.