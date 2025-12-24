ondacero.es
Más de uno Aragón 24/12/2025

Más de uno Zaragoza 24/12/2025

En el tramo local de Más de Uno nos hemos acercado al Mercado Central, donde algunos ciudadanos han acudido a realizar las últimas compras de Nochebuena. También hemos estado en la Casa Amparo, para saber cómo viven la Nochebuena sus residentes; en el Hospital San Juan de Dios nos han contado cómo será esta noche para trabajadores y pacientes: Y hemos preguntado a la Policía Local por los agentes que esta noche la pasarán trabajando.

En el tramo regional hemos recibido a los administradores de fincas, que han venido acompañados de Papá Noel y el Grinch y nos han cantado un villancico en directo. Recibimos a nuestras colaboradoras Beatriz Abadía, Laura Reviejo y Marta García, junto al colaborador galáctico, David Vicente. Y hemos visitado el belén viviente de Estadilla en la provincia de Huesca y el de San Pedro, en Teruel.

