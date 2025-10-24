01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 24/10/2025









Con Lourdes Funes. Hablamos de la contrata del autobús urbano de Zaragoza, de las reclamaciones de los vecinos de La Bozada y del anuncio de la gratuidad de la enseñanza de 2 y 3 años a partir del próximo curso. Tratamos los cuidados en las personas mayores con ARADE y el deporte llega con Fran Castarlenas y el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza y su malestar con la dirección del club.

Preparando el fin de semana, hablamos del Día contra el Cambio Climático, del libro “Zaragoza Contemporánea desde la barra del bar” y de la exposición “Museo Cervecero de Papel” que repasa en papiroflexia los 125 años de Ambar. Celebramos los 15 años de Títeres sin Cabeza y César Gómez abre su Baúl de chismes sonoros.