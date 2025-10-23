01H 24 MIN

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 23/10/2025 magazine compartir Más de uno Zaragoza 23/10/2025 Código copiado









En el programa del jueves hemos hablado del Plan de Empleo de Cruz Roja, que cumple 25 años, del operativo para Todos los Santos y de un encuentro de Institutos Ambientales que tiene lugar hoy y mañana, coincidiendo con el Día de Lucha Contra el Cambio Climático. También conocemos la problemática que denuncian las familias del CPI Valdespartera III y las reivindicaciones de los trabajadores de los centros de menores que hoy llevan a cabo una jornada de huelga.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas nos han explicado qué siniestros son los más habituales en las comunidades de propietarios y qué coberturas ofrecen las compañías de seguros a esas incidencias, sobre todo meteorológicas. También hablamos de una charla que tiene lugar esta tarde sobre el Síndrome de Piernas Inquietas. Repasamos la actualidad gastronómica con José Miguel Martínez Urtasun, que nos ha presentado la Liga de la Tortilla y en Zaragoza Conciertos nos visita Vicky Navarro.