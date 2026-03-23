23/03/2026 Más de uno Zaragoza 23/03/2026

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Empezamos la semana con la trágica noticia del asesinato de Silvia, la mujer de 49 años asesinada en Las Fuentes este sábado. Hablamos con la portavoz de la Comisión de la Mujer de la Federación de Barrios, Olga Sancho. Silvia murió por disparos que realizó su ex pareja con su arma reglamentaria, ya que contaba con licencia para practicar tiro olímpico. Por eso, hemos hablado con el secretario general de la Federación de Tiro Olímpico, Vicente Picazo, quien ha explicado qué requisitos hay que reunir para obtener una licencia federativa.

Contamos que Marisa Gaspar ha tomado posesión de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza sustituyendo al ex portavoz de VOX, Julio Calvo. Además, hablamos con Iván Espinosa de los Monteros, el ex diputado de VOX, que este martes presentará en Zaragoza la plataforma de la socaedad civil Atenea para promover el pensamiento crítico. También hemos hablado del uso de videojuegos en aplicaciones para salud y nos han visitado las directoras del Colegio Alemán dentro del Club Cámara. Y en el tiempo de Mentes que Curan la doctora Beatriz Abadía ha dedicado su espacio a repasar los cinco malos hábitos que perjudican la salud de nuestro cerebro.