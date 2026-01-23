23/01/2026 Más de uno Zaragoza 23/01/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 23/01/2026 Programa completo









En el programa del viernes hemos hablado de la tractorada que recorre las calles de Zaragoza para protestar contra el acuerdo con Mercosur. Nos marchamos a Madrid, donde Lourdes Funes nos ha contado cómo se está celebrando el Día de Aragón en FITUR. También hablamos de la Zona de Bajas Emisiones y el criticado vinilado publicitario de los Tranvías.

Con Fran Castarlenas hemos hablado del primer refuerzo invernal del Real Zaragoza. También hemos dedicado nuestro Viernes Musical a canciones para recorrer el mundo. Además, con motivo del inicio de la campaña electoral de cara al 8-F, María Gómez Campillo nos ha contado el papel del marketing en la política. Y César Gómez también ha aprovechado el Día de Aragón en Fitur para sacar de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos televisivos viajeros.