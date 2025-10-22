01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 22/10/2025









En el programa del miércoles hemos hablado del primer nido de avispa asiática retirado por los bomberos de Zaragoza en la calle Santa Gemma, de la 21ª edición del Salón NUPZIAL, que se celebrará este fin de semana en el Palacio de Congresos y del plan de vivienda para el Casco Histórico, que contempla la inversión de 29 millones de euros para 125 viviendas en la zona de Zamoray-Pignatelli.

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aragón presenta sus premios anuales, que se entregarán este viernes en Alcañiz. También felicitamos al Grupo Vaquer, ganadores del Premio Nacional de Hostelería a la mejor empresa hostelera y a Alejandro Moda, que cumple 50 años con una iniciativa solidaria para impulsar la investigación sobre el cáncer de próstata de la mano del investigador Alberto Jiménez Schuchmacher. Hablamos de auroras boreales con David Vicente, nuestro Colaborador Galáctico, y del Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozánam con la Chica del Zapato Naranja, Marta García. Y Jesús Pérez Teira ha contado qué le ha parecido la serie sobre el CNI El Centro.