Más de uno Zaragoza 22/01/2026

La presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha manifestado la preocupación del empresariado aragonés por los problemas del servicio de Alta Velocidad, anteriores al vaivén de decisiones de esta semana sobre la limitación de velocidad en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona. Recibimos al fotoperiodista Gervasio Sánchez, que ha presentado una nueva exposición titulada 'Vida' en el Paraninfo de la Universidad.

Con el Colegio de Arquitectos de Aragón hemos hablado de la ampliación del presupuesto para ayudas a las mejoras de la eficiencia energética en viviendas, unas ayudas que cubren hasta el 40% del coste de mejoras como renovación de ventanas o cambio de calderas con un límite de 3.000 euros. Además, hablamos con la Junta de Cofradías sobre el futuro Museo de la Semana Santa que ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en Zaragoza Conciertos nos visita el grupo Luna de Marte, que presenta su nuevo disco este sábado en el Centro Cívico Delicias.