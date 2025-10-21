Más de uno Zaragoza 21/10/2025

01H 24 MIN

En el programa del martes hemos hablado del fallo en la nube de Amazon que provocó la caída de servicios de pago electrónico en todo el mundo, del plan para la construcción de 17.000 viviendas en Arcosur y del Premio Mentes-Ami para el colegio Juan de Lanuza por su proyecto de Competencia Digital Humana, que apuesta por una formación integral más allá del aprendizaje técnico con el objetivo de formar a ciudadanos digitales críticos, responsables y creativos.

Con Kike Salvo hemos repasado la agenda de actividades sociales y culturales del Grupo San Valero. Además, continúan las celebraciones por el 125 aniversario del nacimiento de María Moliner. La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha contado algunas de las últimas iniciativas para homenajear a la lexicógrafa aragonesa. Y en el Cara a Cara de esta semana, Suso Domínguez (ZEC) y Víctor Serrano (PP) han debatido de las consecuencias que tendría un hipotético descenso del Real Zaragoza para la Sociedad Nueva Romareda, de las ayudas de urgencia y de las viviendas que se construirán en Arcosur y la prolongación de Tenor Fleta en los próximos años.