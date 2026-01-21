21/01/2026 Más de uno Zaragoza 21/01/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 21/01/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 21/01/2026 Código copiado









En el programa del miércoles hemos hablado de las últimas decisiones tomadas por Adif sobre la velocidad de la línea Madrid-Barcelona de Alta Velocidad. Tras las críticas del portavoz de VOX, Julio Calvo, al funcionamiento del nuevo cuartel de Policía Local del Casco Histórico, preguntamos a los vecinos de El Gancho por los cambios en la seguridad ciudadana de esta zona de la Ciudad. Además, recogemos las críticas de la asociación naturalista ANSAR sobre la remodelación del Jardín Botánico del Parque Grande y la valoración de vecinos del Parque Bruil sobre el proyecto de renaturalización de este espacio verde, presentado ayer por el Ayuntamiento.

Escuchamos a la alcaldesa de Zaragoza anunciar la creación del esperado Museo de la Semana Santa de Zaragoza. También nos ha acompañado el presidente de ASPANOA, Gabriel Tirado, para hablar de los dos proyectos de investigación sobre cáncer infantil que va a financiar esta asociación. Una de las investigadoras becadas, la doctora Patricia Sancho, ha explicado en qué consiste su investigación sobre el meduloblastoma, uno de los tumores infantiles más agresivos. El Colaborador Galáctico, David Vicente, ha contado cómo prepararse para una observación astronómica; y la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha hablado de la accesibilidad en situaciones de emergencia.