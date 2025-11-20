01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 20/11/2025

En el programa del jueves hemos hablado de la programación navideña que ha presentado la alcaldesa, Natalia Chueca, con más de 600 actos y un encendido que realizará el cantante Juanjo Bona. Conocemos el informe FOESSA de Cáritas, que recoge la realidad de la exclusión social en Aragón entre 2018 y 2024. Y saludamos al presidente de la Fundación Neos, Jaime Mayor Oreja, para hablar de la misa-homenaje a las víctimas del terrorismo que tendrá lugar esta tarde en la Iglesia de San Gil, con la presencia de familiares de víctimas como Publio Cordón o Manuel Giménez Abad.

En el espacio de nutrición hemos hablado de la importancia del triptófano con nuestra nutricionista de cabecera, Laura Reviejo. Repasamos la actualidad gastronómica, en la que esta semana es protagonista el cachopo, con José Miguel Martínez Urtasun. Y el escritor Antonio Fernández presenta su primera novela Bajo la Niebla, que se presenta mañana por la tarde en la librería La Pantera Rosa. Y en Zaragoza Conciertos, nos acompañan dos de los integrantes del grupo La Doloritas, que actúa este viernes en la Sala López y también participa en el Puchero Sonoro junto a El Momo.