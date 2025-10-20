01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 20/10/2025









Hablamos del inicio de las obras para la reforma de la Plaza San Miguel con comerciantes y vecinos de la zona. Además, comienza el desmontaje de las atracciones y carpas en el Recinto Ferial de Valdespartera; y conocemos un informe del portal inmobilario pisos.com sobre el precio de la vivienda de alquiler en Zaragoza, donde se destaca que más de la mitad de los pisos ofertados están entre los 700 y 1000 euros de renta mensual. Y Fran Castarlenas repasa el nefasto fin de semana para el deporte zaragozano, con especial preocupación por la abultada derrota del Real Zaragoza, a la espera de la llegada de un nuevo entrenador.

El consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha presentado el nuevo programa Volveremos Zaragoza Especial Obras, para comercios de zonas como Avenida de Navarra y Conde Aranda, donde se podrán acumular descuentos de un 15% de las compras realizadas. En el tiempo de Club Cámara Ramón Añaños charla con Antonio Moreno, responsable de la firma Anfiquimo, mediadores de seguros de DKV. Y presentamos el libro La Campaña del Desquite con su autor, Gonzalo Aguado, que ha recogido la historia de su abuelo durante la guerra del Rif.