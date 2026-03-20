20/03/2026 Más de uno Zaragoza 20/03/2026

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En el programa del viernes hemos hablado con la asociación de transportistas TRADIME sobre la complicada situación en la que se encuentra el sector por la descomunal subida de los precios del combustible. Un día más, hablamos de la huelga de médicos, que concluye esta tarde con una manifestación a las 18:00 de la que hemos hablado con la representante del Comité de Huelga, Beatriz Forniés.

Además, repasamos los Indicadores de Ebrópolis, que reflejan una mejora en las condiciones de vida en Zaragoza y Aragón. Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, mirando a La Coruña, donde el Real Zaragoza intentará cosechar su tercera victoria consecutiva. También hablamos del partido a vida o muerte de Casademont masculino ante Burgos y del choque del equipo femenino ante las colistas de la liga, Gran Canaria. Nos visita la maga Helena Perdomo para presentar su espectáculo de magia este fin de semana en el Sótano Mágico, y César Gómez dedica a los padres su Baúl de chismes sonoros.