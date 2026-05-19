19/05/2026 Más de uno Zaragoza 19/05/2026

01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 19/05/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 19/05/2026 Código copiado









En el programa del martes hemos hablado de la huelga convocada en la Escuela Pública en contra de la concertación del Bachillerato; del ciclo VisionarIAs, que comienza hoy en la sede de Fundación Ibercaja para hablar de Inteligencia Artificial; y de la valoración de la futura Ordenanza Cívica que realiza la asociación Stop Ruidos. Además, la Federación de Barrios ha cuestionado la iniciativa presentada la semana pasada que cinco parroquias formen parte de la red de espacios seguros para mujeres maltratadas.

En el Cara a Cara de esta semana hemos recibido al consejero del PP, Angel Lorén, y a la portavoz de ZEC, Elena Tomás; ambos ediles han debatido sobre dos de las cuestiones abordadas en la primera hora del programa: los aspectos más controvertidos que se plantean en la futura Ordenanza Civica y el acuerdo entre Ayuntamiento y Arzobispado sobre las 'parroquias seguras'.