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19/03/2026

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Más de uno Zaragoza 19/03/2026

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Más de uno Zaragoza 19/03/2026

En el programa del jueves hemos hablado del balance de las inspecciones técnicas realizadas en edificios de la zona de Zamoray-Pignatelli. Hablamos con el delegado de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco, sobre el balance meteorológico del invierno y las previsiones para la primavera, que comenzará este viernes a las 15:46.

Recogemos también las quejas de los vecinos de La Almozara que se manifestarán el próximo domingo por la falta de partidas presupuestarias para el barrio. Con el Colegio de Administradores de Fincas hemos dedicado unos minutos a hablar de la figura del portero de comunidad. Además, nos acercamos al arrance de The Champions Burger en la Zona Expo y repasamos la actualidad gastronómica con José Miguel Martínez Urtasun, que nos ha hablado del kéfir.

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