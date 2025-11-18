01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 18/11/2025

01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 18/11/2025 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 18/11/2025 Código copiado









Nuestro programa del martes se ha emitido desde las instalaciones del grupo Sphere en Pedrola, donde hemos hablado con su presidente, Alfonso Biel, y con su responsable de marketing, Aixa Salas, de las celebraciones del 50 aniversario de esta firma, líder en el sector de la fabricación de bolsas de basura con materiales sostenibles. También hemos escuchado la respuesta de la alcaldesa, Natalia Chueca al anuncio del Ministerio de Transportes para aumentar la velocidad del AVE a 350 kilómetros/hora.

Con el economista Luis Ignacio Fernández Irigoyen hemos contado que es la Baratoflación, un fenómeno por el cuál son los productos más baratos y de primera necesidad los que experimentan un mayor encarecimiento. Además, hemos conocido a Sheila y Jesús, que han convertido su frutería en Miguel Servet en un espacio dedicado a dar consejos sobre nutrición y hábitos saludables llamado Espacio Kenko. Además, hablamos del precio de los pisos en Zaragoza y de un congreso sobre como han contado la literatura, el cine y otras artes las transiciones democráticas tras dictaduras como la de Franco, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento.