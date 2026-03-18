18/03/2026 Más de uno Zaragoza 18/03/2026

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En el programa del miércoles hemos hablado con el Foro Aragonés del Paciente sobre la huelga de médicos, que sólo ayer obligó a suspender 174 intervenciones quirúrgicas. También hablamos con los historiadores Julián Casanova y Guillermo Fatás sobre las palabras del rey Felipe VI relativas a los abusos de los españoles en el descubrimiento de América. Y repasamos la programación de la Semana Contra la Discriminación Racial que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día Internacional que se celebra el sábado.

Nos acompañan los protagonistas del musical dedicado a la figura de Goya que se estrenará la próxima semana en el Teatro Principal, con Javier Godino como Francisco de Goya y Helena Bleda como la Duquesa de Alba. Con ambos hemos hablado de este montaje, que se estrenó en el teatro del Soho de Málaga y que llega a Zaragoza enmarcado en las celebraciones del bicentenario de la muerte del pintor de Fuendetodos. Además, la Chica del Zapato Naranja, Marta García, nos ha hablado del Festival de los Tulipanes, que se celebrará este sábado en la Plaza del Pilar.