Lourdes Funes
Más de uno Zaragoza 17/10/2025

Con Lourdes Funes. Hablamos de los datos de pobreza en Aragón con la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. Preguntamos a los comerciantes por la afección de las obras en la plaza San Miguel, a los vecinos de las Fuentes por las de calle Doctor Iranzo y celebramos los 75 años de Valdefierro.

Desde la plataforma “Estamos hasta los Huerva” les contamos los detalles de la concentración del domingo y preguntamos por dónde van las flores que se retiran de la Virgen del Pilar. Les invitamos a participar en el Torneo de Pádel Valientes y tenemos agenda de fin de semana con La Celestina en el Teatro del Mercado y la Linterna Mágica.

