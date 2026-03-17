17/03/2026 Más de uno Zaragoza 17/03/2026

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En el programa del martes hemos hablado de un proyecto para mejorar la eficiencia energética en un edificio de la calle Las Armas destinado a alquiler asequible. Desde FAPAR han valorado las novedades en el proceso de escolarización que presentó ayer el Gobierno de Aragón. Su portavoz, Nieves Burón, ha cuestionado el proceso para la escolarización de alumnos fuera de plazo.

Además, celebramos el Día Mundial del Trabajo Social y conocemos el balance que realiza el Ayuntamiento tras cumplirse un año de la entrada en funcionamiento de las nuevas circulares exprés y la valoración de los vecinos de Valdefierro. Además, conocemos el resultado del Ideathon celebrado en la Universidad de Zaragoza donde un equipo de estudiantes ha ganado con un proyecto para el reciclaje de pelotas de pádel. Y en el Cara a Cara nos han visitado la consejera municipal Sara Fernández y el concejal de Vox, Armando Martínez.