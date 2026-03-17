ondacero.es
Más de uno Zaragoza

17/03/2026

Más de uno Zaragoza 17/03/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 17/03/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 17/03/2026

En el programa del martes hemos hablado de un proyecto para mejorar la eficiencia energética en un edificio de la calle Las Armas destinado a alquiler asequible. Desde FAPAR han valorado las novedades en el proceso de escolarización que presentó ayer el Gobierno de Aragón. Su portavoz, Nieves Burón, ha cuestionado el proceso para la escolarización de alumnos fuera de plazo.

Además, celebramos el Día Mundial del Trabajo Social y conocemos el balance que realiza el Ayuntamiento tras cumplirse un año de la entrada en funcionamiento de las nuevas circulares exprés y la valoración de los vecinos de Valdefierro. Además, conocemos el resultado del Ideathon celebrado en la Universidad de Zaragoza donde un equipo de estudiantes ha ganado con un proyecto para el reciclaje de pelotas de pádel. Y en el Cara a Cara nos han visitado la consejera municipal Sara Fernández y el concejal de Vox, Armando Martínez.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer