16/03/2026 Más de uno Zaragoza 16/03/2026

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En el programa del lunes hemos repasado algunos asuntos de actualidad, como la huelga de médicos, la respuesta del Gobierno de Aragón al informe de CC.OO. que sitúa a los profesores aragoneses como los peor pagados de España o las medidas que se van a adoptar el Cementerio de Torrero para facilitar el trabajo de las funerarias locales, que denuncian trato discriminatorio por parte de la nueva concesionaria. Además, contamos que los vecinos de Parque Bruil vuelven a detectar la presencia de personas sin hogar en la zona.

Hablamos con el decano del Colegio de Arquitectos de Aragón sobre la importancia del mantenimiento de los edificios para evitar problemas por el deterioro que han podido causar las abundantes lluvias de los últimos meses. Con Fran Castarlenas hemos repasado la actualidad del deporte tras la victoria el sábado del Zaragoza ante el Almería, que vuelve a dar vida al equipo, y la octava derrota consecutiva de Casademont Zaragoza, esta vez ante Unicaja. También nos ha acompañado Hugo Fernández, el influencer experto en adiestramiento canino gracias a sus vídeos en Instagram como @enclavedecan. Y con Gonzalo Aguado hemos recuperamos un pasaje histórico que nos ha llevado a la antigua Roma.