ondacero.es
Más de uno Zaragoza

16/03/2026

Más de uno Zaragoza 16/03/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 16/03/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 16/03/2026

En el programa del lunes hemos repasado algunos asuntos de actualidad, como la huelga de médicos, la respuesta del Gobierno de Aragón al informe de CC.OO. que sitúa a los profesores aragoneses como los peor pagados de España o las medidas que se van a adoptar el Cementerio de Torrero para facilitar el trabajo de las funerarias locales, que denuncian trato discriminatorio por parte de la nueva concesionaria. Además, contamos que los vecinos de Parque Bruil vuelven a detectar la presencia de personas sin hogar en la zona.

Hablamos con el decano del Colegio de Arquitectos de Aragón sobre la importancia del mantenimiento de los edificios para evitar problemas por el deterioro que han podido causar las abundantes lluvias de los últimos meses. Con Fran Castarlenas hemos repasado la actualidad del deporte tras la victoria el sábado del Zaragoza ante el Almería, que vuelve a dar vida al equipo, y la octava derrota consecutiva de Casademont Zaragoza, esta vez ante Unicaja. También nos ha acompañado Hugo Fernández, el influencer experto en adiestramiento canino gracias a sus vídeos en Instagram como @enclavedecan. Y con Gonzalo Aguado hemos recuperamos un pasaje histórico que nos ha llevado a la antigua Roma.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer