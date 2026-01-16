16/01/2026 Más de uno Zaragoza 16/01/2026

En el programa del viernes hemos hablado de la futura Ordenanza Cívica, que inicia el proceso de participación para recoger aportaciones de vecinos y entidades. Hablamos también de la tarifa del taxi para este 2026 con el presidente de la Asociación Provincial, Miguel Izaguerri, que también ha valorado el informe de FACUA, que sitúa a Zaragoza como una de las ciudades con el servicio de taxi más barato de España.

Con Fran Castarlenas repasamos la agenda deportiva del fin de semana de la que destacamos las citas de Casademont masculino y femenino en sus respectivas competiciones y el partido del Real Zaragoza, que tras la victoria en campo del líder la pasada semana recibirá a la Real Sociedad B para intentar consolidar la importante victoria de la anterior jornada. Nos visitan Mariano Bartolomé y Juako Malavirgen para presentar la decimoctava edición del Festival Zaraguasa, que comienza hoy en el Refugio del Crápula. Además, recibimos a la joven influencer Alba Ortubia, que suma seguidores a diario gracias a sus vídeos sobre curiosidades de Zaragoza. Y César Gómez saca de su baúl de chismes sonoros, recuerdos de gitanos televisivos.