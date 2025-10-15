01H 25 MIN

01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 15/10/2025









Hablamos de los daños ocasionados en los nichos del Cementerio de Torrero, del Plan de Acción contra el ruido que ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza y mirando a la salud, nos centramos en qué es la trombosis y la importancia de tener información sobre ella.

Preparamos el Rastro de Juguetes y Libros de Oxfam Intermon y recibimos a Marc Parejo y Noemí Gallego, actores del musical Mamma Mía!! Marta García, la Chica del Zapato Naranja nos presenta la iniciativa del Hospital San Juan de Dios contra la Soledad no Deseada y David Vicente nos habla de la misión de Artemisa 2. Jesús Pérez Teira nos hace propuestas de cine y televisión.