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Más de uno Zaragoza 15/05/2026

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Más de uno Zaragoza 15/05/2026

Hablamos de las obras de la calle Pedro Cerbuna, que comenzarán el próximo lunes y se desarrollarán en cuatro fases. La primera de ellas supondrá el corte al tráfico desde la calle Violante de Hungría hasta el cruce con Domingo Miral. Además, nos acercamos al Parque Bruil, que reabre hoy tras cuatro meses de trabajos para su saneamiento.

Contamos que esta noche actúa en el Teatro de las Esquinas al humorista Millán Salcedo, a quien hemos escuchado contar de qué va su espectáculo 'Preguntamelón'. También saludamos al cómico Raúl Massana, que estará el domingo en el Belushi Club con su espectáculo 'Vendo humo'. Y en el Día Internacional de la Familia, César Gómez dado un repaso a las sagas familiares de artistas más conocidas de España.

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