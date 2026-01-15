ondacero.es
Más de uno Zaragoza

15/01/2026

Más de uno Zaragoza 15/01/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Programa completo

En el programa del jueves hemos hablado del desalojo del edificio del número 98 de la calle San Pablo por el riesgo de colapso de la escalera del inmueble, en el que residen 10 personas, todos ellos adultos, a las que el Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento provisional. Coincidiendo con esta incidencia urbanística, hoy se ha firmado el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Administradores de Fincas para divulgar entre las comunidades de propietarios la importancia de realizar los mantenimientos necesarios para pasar la Inspección Técnica de Edificios.

Con la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, hemos hecho balance del primer año del nuevo servicio Bizi Zaragoza. También hemos recogido las valoraciones del Colegio de Médicos de Zaragoza y el Clúster de la Salud de Aragón, Arahealth, sobre lo que supondría que Zaragoza sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Con el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón hemos repasado las obligaciones fiscales de las comunidades y nuestra nutricionista, Laura Reviejo, ha explicado cuáles son los beneficios de la remolacha, uno de los alimentos de moda. Con José Miguel Martínez Urtasun y Horeca Restaurantes hemos buscado el mejor menú del día de la provincia y en Zaragoza Conciertos nos ha visitado Ekabel, el joven artista que presentará su nuevo trabajo el viernes en el Centro Cívico Delicias.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

