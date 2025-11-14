01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 14/11/2025

01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 14/11/2025 Programa completo









Hablamos de la avería en el Tranvía que mantiene cortado el servicio entre Valdespartera y Romareda desde primera hora de la mañana y de la reapertura de algunos de los comercios afectados por la declaración de ruina de un edificio de El Tubo. Además, en el Día Mundial de la Diabetes, hablamos de esta enfermedad con una enfermera educadora en diabetes del Hospital Clínico.

Celebramos otro Día Internacional, el del vendedor ambulante. Con la portavoz de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Zaragoza, Esther Jiménez, nos hemos acercado al día a día de estos comerciantes. Y hablando de comercio, nos acercamos a Esenzia, uno de los establecimientos ganadores del concurso de escaparates convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas. Recibimos a Jaime Ocaña, que está en el Teatro del Mercado con 'Bienvenidos a Carreful' y César Gómez saca del Baúl de Chismes Sonoros recuerdos sobre campañas de limpieza.