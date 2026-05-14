14/05/2026 Más de uno Zaragoza 14/05/2026

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En el programa del jueves hemos conocido lo fundamental de la ordenanza cívica que ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza. Hablamos del síndrome de Ehler Danlos, una enfermedad rara de la que mañana se conmemora su día mundial. También presentamos la carrera Ponle Freno, que se disputará este domingo en Zaragoza, con el director de estudios de al Fundación Ponle Freno Axa, Iñaki Lerga.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, la administradora Cruz Isábal ha respondido a dudas habituales en las comunidades de propietarios. Avanzamos algunas citas para el fin de semana, como Cabaret El Musical con su protagonista, Amanda Digón. El espectáculo que ha estado un año en Madrid, estará desde mañana hasta el 7 de junio en el Teatro Principal. Pepín Banzo viene a presentarnos el II Concurso Nacional de Magia Cómica que se celebrará este fin de semana. También repasamos las actividades del Festival de Circo Social en el Parque de la Memoria de San José y hablamos del desfile solidario del próximo domingo en Puerto Venecia a favor de la Fundación Ronald McDonald.