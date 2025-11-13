01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 13/11/2025

En el programa del jueves hemos hablado del balance del servicio de Teleasistencia que ha realizado la consejera de Políticas Sociales, Marían Orós, quien ha explicado que en el último año se han sumado a este servicio 8711 usuarios más. Hablamos también del Congreso de Escuelas Católicas de Aragón, que se está celebrando hoy en Zaragoza. Y la coordinadora de la Comisión de Modelo de Ciudad de la Federación de Barrios, Sara Ballester, ha hecho una valoración sobre la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones el próximo 12 de diciembre.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, su secretario, Antonio Calvo, ha explicado cómo va el inicio de la temporada de calefacción, marcada este año por una meteorología que está permitiendo arrancar de forma escalonada y sin grandes dificultades. También hablamos de la actualidad gastronómica con José Miguel Martínez Urtasun, presentamos la Champions Burger, que arranca hoy en Zaragoza, y en Zaragoza Conciertos damos a conocer el proyecto Puchero Sonoro del Laboratorio Audiovisual de Zaragoza de la mano de uno de sus creadores, Alvaro Mazarrasa, y dos de los artistas que participan, Ester Vallejo y Mairot.