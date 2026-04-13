Más de uno Zaragoza 13/04/2026

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Hablamos de la reforma de la calle Matadero y de la próxima Operación Asfalto que ha presentado la alcaldesa, Natalia Chueca. Saludamos al presidente de la Federación de Barrios, que ha sido reelegido para seguir al frente de esta organización vecinal. También contamos cómo se trabaja desde la ingeniería biomédica para prevenir las muertes súbitas.

Con la consejera de Cultura, Sara Fernández, repasamos la programación de las próximas Fiestas Goyescas, que se celebrarán del 24 al 26 de este mes de abril. En el tiempo de Club Cámara nos visita el responsable de la firma inmobiliaria Reines, Julian Armañac, y en el tiempo de Mentes que Curan la doctora Beatriz Abadía nos habla de la importancia de protegernos de los efectos nocivos de las pantallas.

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