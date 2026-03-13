13/03/2026
Más de uno Zaragoza 13/03/2026
En Más de Uno Zaragoza nos hemos acercado al Congreso de Anestesiología que comienza hoy en Zaragoza. También hemos hablado con la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Inmaculada de Francisco, con motivo del Día de los derechos del consumidor, que se celebra el 15 de marzo, y de los afectados por el cierre de una clínica dental en la calle San Miguel por problemas de licencias e incumplimientos detectados en inspecciones sanitarias.
Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas que apunta a dos citas cruciales: la del Real Zaragoza en el Ibercaja Romareda ante el Almería y el de Casademont masculino en Málaga ante Unicaja. Ambos conjuntos se encuentran en situación crítica y necesitan la victoria este fin de semana. Además, nos visitan Meli León y Jaime Ocaña, protagonista y director, respectivamente, de Sex o no sex para principiantes, que este fin de semana se representa en el Teatro del Mercado. Y con César Gómez repasamos divertidos cameos televisivos.
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