ondacero.es
Más de uno Zaragoza

13/02/2026

Más de uno Zaragoza 13/02/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 23 MIN

Más de uno Zaragoza 13/02/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 13/02/2026

En el programa del viernes hemos hablado de la crecida de los ríos Ebro y Gállego. Volvemos al Portillo, donde el Gobierno de Aragón ha paralizado las obras de derribo del edificio de Correos, que vienen reclamando vecinos del entorno y la APUDEPA. Hablamos, también, de un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón sobre alimentación infantil.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que avanza la última hora del Real Zaragoza y Casademont masculino y femenino. Recibimos a Diego Peña, que está en el Teatro del Mercado con su nuevo espectáculo A Muerte con Diego Peña. También nos visitan Ana Garcés y José Luis García Pérez, que protagonizan en el Teatro Principal, junto a María Adánez, Panorama desde el Puente. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes sonoros momentos de cine y televisión para celebrar el Día de la Radio.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer