13/02/2026
Más de uno Zaragoza 13/02/2026
En el programa del viernes hemos hablado de la crecida de los ríos Ebro y Gállego. Volvemos al Portillo, donde el Gobierno de Aragón ha paralizado las obras de derribo del edificio de Correos, que vienen reclamando vecinos del entorno y la APUDEPA. Hablamos, también, de un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón sobre alimentación infantil.
Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que avanza la última hora del Real Zaragoza y Casademont masculino y femenino. Recibimos a Diego Peña, que está en el Teatro del Mercado con su nuevo espectáculo A Muerte con Diego Peña. También nos visitan Ana Garcés y José Luis García Pérez, que protagonizan en el Teatro Principal, junto a María Adánez, Panorama desde el Puente. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes sonoros momentos de cine y televisión para celebrar el Día de la Radio.
Temas
- Más de Uno Zaragoza