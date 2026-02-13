13/02/2026 Más de uno Zaragoza 13/02/2026

01H 23 MIN Más de uno Zaragoza 13/02/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 13/02/2026 Código copiado









En el programa del viernes hemos hablado de la crecida de los ríos Ebro y Gállego. Volvemos al Portillo, donde el Gobierno de Aragón ha paralizado las obras de derribo del edificio de Correos, que vienen reclamando vecinos del entorno y la APUDEPA. Hablamos, también, de un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón sobre alimentación infantil.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que avanza la última hora del Real Zaragoza y Casademont masculino y femenino. Recibimos a Diego Peña, que está en el Teatro del Mercado con su nuevo espectáculo A Muerte con Diego Peña. También nos visitan Ana Garcés y José Luis García Pérez, que protagonizan en el Teatro Principal, junto a María Adánez, Panorama desde el Puente. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes sonoros momentos de cine y televisión para celebrar el Día de la Radio.