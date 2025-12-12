ondacero.es
Más de uno Zaragoza

01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 12/12/2025

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 12/12/2025

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 12/12/2025

Programa especial desde el Centro Independencia para hablar del bus urbano con la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes, el director de Avanza Zaragoza, Carlos Agulló y el gerente de mantenimiento, Javier Zueras. Hacemos balance de funcionamiento de las líneas circulares que entraron en funcionamiento el pasado mes de marzo, Hablamos de la electrificación de la flota de autobuses, de sostenibilidad y del papel del bus urbano en la movilidad de la Ciudad. Además, con la consejera de movilidad hemos analizado el inicio de la Zona de Bajas Emisiones, que entra en vigor hoy.

Con la gerente de comunicación de Avanza, Ana Rodríguez, contamos cómo funciona la oficina de Avanza en el Caracol y qué gestiones se realizan ella. Y desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril, Mariano Rodríguez, nos ha guiado por un paseo por la historia del autobús en Zaragoza. También hemos presentado el Festival Zaragoza Comedy, que arrancará el próximo 14 de enero, y el concierto navideño de la Zaragoza Christmas Band, con Richie Martínez. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos televisivos de autobuses.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer