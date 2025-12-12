01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 12/12/2025

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 12/12/2025 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 12/12/2025 Código copiado









Programa especial desde el Centro Independencia para hablar del bus urbano con la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes, el director de Avanza Zaragoza, Carlos Agulló y el gerente de mantenimiento, Javier Zueras. Hacemos balance de funcionamiento de las líneas circulares que entraron en funcionamiento el pasado mes de marzo, Hablamos de la electrificación de la flota de autobuses, de sostenibilidad y del papel del bus urbano en la movilidad de la Ciudad. Además, con la consejera de movilidad hemos analizado el inicio de la Zona de Bajas Emisiones, que entra en vigor hoy.

Con la gerente de comunicación de Avanza, Ana Rodríguez, contamos cómo funciona la oficina de Avanza en el Caracol y qué gestiones se realizan ella. Y desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril, Mariano Rodríguez, nos ha guiado por un paseo por la historia del autobús en Zaragoza. También hemos presentado el Festival Zaragoza Comedy, que arrancará el próximo 14 de enero, y el concierto navideño de la Zaragoza Christmas Band, con Richie Martínez. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos televisivos de autobuses.