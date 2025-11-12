01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 12/11/2025

En el programa del miércoles hemos hablado de la reforma de la Avenida de Valencia, que arrancará a comienzos de 2026, de la campaña de Convivencia Vial que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza y de la instalación de señales luminosas en cruces y paradas del Tranvía para prevenir atropellos.

Con el responsable de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, comenzamos la modificación de la ley que obligará a realizar una evaluación de riesgos laborales a las empleadas del hogar a partir de este viernes. Además, comentamos con los oyentes los pros y contras de la Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor dentro de un mes. La Chica del Zapato Naranja nos habla esta semana del concierto de Antonio Orozco este viernes en el Príncipe Felipe, del Festival Feliz Feliz y de la programación de la Harinera de San José. También hemos hablado con el actor Alex O'Dogherty, que estrena mañana en Zaragoza su documental 'De todos lados un poco'.