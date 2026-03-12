12/03/2026 Más de uno Zaragoza 12/03/2026

En el programa del jueves hemos recogido la indignación del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, por los suelos que ha ofertado la SAREB al Ayuntamiento de Zaragoza para construir vivienda asequible, una oferta que califican desde el gobierno municipal de ridícula e insulto a los zaragozanos. También hablamos de la campaña de seguridad vial que ha presentado el Ayuntamiento y Tranvías de Zaragoza.

En el Día Mundial del Glaucoma, hablamos de esta enfermedad que afecta a unos 30.000 aragoneses con la oftalmóloga de la Unidad del Glaucoma del Hospital Miguel Servet, Noemí Güerri. También se conmemora el Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios, asunto que tratamos con el presidente del Colegio de Médicos, Javier García Tirado, y la coordinadora de la asociación Believe in Arts, Beatriz Luces, que participa en esta jornada de sensibilización con una intervención artística en la Plaza Aragón. Además, hablamos de espárragos trigueros con la nutricionista Laura Reviejo, del documental sobre el vino de Cariñena de Samanta Vallejo-Nájera con José Miguel Martínez Urtasun y del marketing bélico con María Gómez Campillo.