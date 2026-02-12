12/02/2026 Más de uno Zaragoza 12/02/2026

En el programa del jueves hemos hablado de la huelga convocada por los sindicatos médicos a partir del lunes; nos acercamos al antiguo colegio Tomás Alvira, que podría recuperarse como equipamiento para albergar nuevos servicios vecinales para el barrio de Las Fuentes. Y hablamos de la preocupación por el aumento de vapeadores en centros educativos.

Contamos que la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos ha inaugurado una nueva sala inmersiva para simular un incendio en una habitación. Con el Colegio de Administradores de Fincas hablamos de instalación de cargadores eléctricos en garajes comunitarios; y con la consejera de Cultura, Sara Fernández, repasamos el programa de actos del Carnaval 2026. En el tiempo de la gastronomía, hablamos del Certamen de Restaurantes, que comienza hoy y se desarrollará hasta el 15 de marzo; y con María Gómez Campillo hablamos de una de las fechas clave para el marketing: el 14 de febrero, San Valentín.