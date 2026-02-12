ondacero.es
Más de uno Zaragoza

12/02/2026

Más de uno Zaragoza 12/02/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 12/02/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 12/02/2026

En el programa del jueves hemos hablado de la huelga convocada por los sindicatos médicos a partir del lunes; nos acercamos al antiguo colegio Tomás Alvira, que podría recuperarse como equipamiento para albergar nuevos servicios vecinales para el barrio de Las Fuentes. Y hablamos de la preocupación por el aumento de vapeadores en centros educativos.

Contamos que la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos ha inaugurado una nueva sala inmersiva para simular un incendio en una habitación. Con el Colegio de Administradores de Fincas hablamos de instalación de cargadores eléctricos en garajes comunitarios; y con la consejera de Cultura, Sara Fernández, repasamos el programa de actos del Carnaval 2026. En el tiempo de la gastronomía, hablamos del Certamen de Restaurantes, que comienza hoy y se desarrollará hasta el 15 de marzo; y con María Gómez Campillo hablamos de una de las fechas clave para el marketing: el 14 de febrero, San Valentín.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer