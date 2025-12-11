01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 11/12/2025

Más de uno Zaragoza 11/12/2025









En Más de Uno Zaragoza hemos acompañado a la Fundación Más Vida en su tradicional Mercadillo Solidario para financiar la instalación de tres farmacias comunitarias en la zona de Estelí en Nicaragua. La directora de la Fundación, Cillas Abadía, nos ha contado qué proyectos llevan a cabo, tanto en Nicaragua como en República Dominicana. Toda su labor se centra en defender los derechos de la infancia y de las mujeres en situación de vulnerabilidad en ambos países.

La trabajadora social, Mari Carmen Moral ha detallado algunas acciones centradas en dar a conocer su labor con charlas, actividades e, incluso, un podcast para dar a conocer sus proyectos de género, soberanía alimentaria, educación sexual o acoso escolar. Y Teresa Abadía, coordinadora de la Fundación, nos ha guiado por este mercadillo en el que se pueden encontrar juguetes, decoración, libros o incluso objetos para coleccionistas. Además, conocemos el palmarés de la Liga de la Tortilla, que ha ganado Daniel Muñoz, de Zepellin Café, y recibimos a los ganadores del Pop y Rock, el grupo Direi, que ha puesto el cierre al programa desde el escenario del Centro Cívico Delicias.