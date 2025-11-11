01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 11/11/2025

En el programa del martes hemos hablado con Juan Pablo Escobar, hijo del narco colombiano Pablo Escobar, que ha participado en el Congreso Lo que de verdad importa, que se celebra en el Palacio de Congresos. En esta iniciativa, dirigida a población joven, Pablo Escobar desmitifica la figura de su padre para que los jóvenes entiendan que la parte romántica que el cine y la televisión han mostrado de la vida de Pablo Escobar tiene consecuencias dramáticas y nunca pueden ser una opción de vida.

Hablamos del programa de fomento de la lectura que pone en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza junto a la Asociación de Libreros coincidiendo con el Día de las Librerías. Y en el Cara a Cara de esta semana, Sara Fernández (PP) y Elena Tomás (ZEC) debaten sobre lo ocurrido en los plenos extraordinarios sobre políticas de igualdad y violencia contra la mujer que se celebraron ayer y de la iluminación navideña.