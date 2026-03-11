11/03/2026 Más de uno Zaragoza 11/03/2026

En el programa del martes hemos hablado del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, de las medidas para mejorar la seguridad para los peatones en la traza del tranvía, de las actividades del programa Las Tribus del Parque y de la presentación de la XIII edición de Menuda Feria, que se celebrará este próximo fin de semana.

Recibimos al escritor Fernando Aramburu, que presenta su nueva novela, Maite, una historia de convivencia que transcurre durante los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco. Además, el Colaborador Galáctico, David Vicente, nos habla del meteorito que cayó el domingo sobre una casa de Alemania y de la operación de la Nasa para desviar una vieja nave espacial que corría riesgo de entrar en la atmósfera y caer sobre La Tierra. Además, la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha dedicado su espacio a hablar de emprendimiento y discapacidad.