Más de uno Zaragoza 11/02/2026

11/02/2026

  • 01H 24 MIN

Con la Asociación de Acción Pública Para la Defensa del Patrimonio (APUDEPA) seguimos hablando del derribo del antiguo edificio de Correos en El Portillo. Su portavoz, Belén Boloqui ha explicado que los trabajos siguen adelante, aunque todavía esperan que llegue una resolución que pueda frenar el derribo. También contamos sabemos qué supone la FIMA para los agricultores, que estos días buscan en Feria de Zaragoza las últimas innovaciones tecnológicas en el sector.

También hemos hablado de los cuidadores de personas con demencias con la neuropsicóloga de Quironsalud, Esther Sierra. Además, contamos cuál es la situación de la familia de Torrero que ayer fue desalojada y que ha pasado la noche en el Albergue Municipal. En el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos conocido a la astrofísica Cristina Margalejo, que hoy ha ejercido de Colaboradora Galáctica. Y la Chica del Zapato Naranja ha hablado de proyecto premiado para favorecer la accesibilidad con un juego de cartas.

  • Más de Uno Zaragoza

