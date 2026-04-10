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10/04/2026

Más de uno Zaragoza 10/04/2026

OCR 24 MAS DE UNO ZARAGOZA Lourdes Funes
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Más de uno Zaragoza 10/04/2026

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Más de uno Zaragoza 10/04/2026

Con Lourdes Funes. Los trabajadores del Parque de Atracciones nos hablan de su situación laboral, preguntamos por la importancia de los protocolos anticaídas de personas mayores y de cómo cambia el tiempo. Les contamos las novedades del programa Volveremos y de una cita con la artesanía este fin de semana.

Fran Castarlenas nos trae la información deportiva y con Special Olympics conocemos su participación en el maratón del domingo. Una cita que atrae muchos visitantes como los eventos de este mes de abril, preguntamos por la ocupación hotelera. Nos vamos al Teatro del Mercado con Blackbird y, además del duelo musical, César Gómez nos trae su baúl de chismes sonoros dedicados a la Luna.

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