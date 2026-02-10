10/02/2026 Más de uno Zaragoza 10/02/2026

En el programa del martes hemos hablado con el presidente del comité de empresa de Avanza, Raúl Cabeza, durante la concentración que han llevado a cabo los trabajadores de la compañía ante la sede de la Inspección de Trabajo para protestar por los retrasos en resolver las denuncias que presentan. Además, hablamos con el presidente de la Federación de Barrios, Arturo Sancho, antes de la reunión que mantendrán esta tarde en la organización vecinal de cara a la celebración de la Cincomarzada.

Preguntamos cómo seremos de 30 años, una cuestión que se debatirá esta tarde en el Paraninfo de la Universidad, donde dos expertos abordarán el crecimiento de la población mundial o el aumento de problemas de salud mental. También hablamos del Edificio de Correos de la calle Anselmo Clavé, a la espera de saber si se reunirán los trabajos de demolición que asociaciones vecinales y de defensa del patrimonio consiguieron parar ayer. Le preguntamos sobre esta cuestión al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, aprovechando su presencia en el Cara a Cara con la socialista Lola Ranera. El portavoz del gobierno municipal y la portavoz socialista han debatido sobre qué puede ocurrir con la aprobación de los presupuestos con la dimisión del portavoz de Vox, Julio Calvo, y han analizado los resultados electorales en Zaragoza capital.