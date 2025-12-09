01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 09/12/2025

Hablamos de la inauguración del Jardín Botánico del Parque Grande tras su remodelación. Este espacio, que pasa a tener el nombre del farmacéutico y naturalista aragonés Francisco Loscos, se ha renovado con una inversión de 1,3 millones de euros. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, que ha participado en la elaboración del nuevo catálogo de especies botánicas del jardín, el farmacéutico Jesús Catalán nos ha explicado cómo ha sido esta labor y también nos han contado quién fue Francisco Loscos, el científico del siglo XIX que desde hoy da nombre al Jardín Botánico.

Con los responsables de MBA Kids en Aragón, Alba Cortés y Luis Ignacio Fernández Irigoyen, hemos contado que mañana comienza la III Liga de Emprendimiento, en la que participarán 17 colegios de todo Aragón. También conocemos uno de los casos de éxito impulsados desde la Oficina de Apoyo Al Autónomo que ha permitido la continuidad de un negocio de peluquería en la Avenida Juan Carlos I tras la jubilación de su propietaria. Y en el Cara a Cara de esta semana, Tatiana Gaudes (PP) y Suso Domínguez (ZEC) debaten sobre el inicio de la Zona de Bajas Emisiones y sobre la polémica cesión de suelo gratis al espectáculo navideño Boreal, en el Parque Grande.