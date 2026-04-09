Más de uno Zaragoza 09/04/2026

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Hablamos de la situación en el Parque de Atracciones de Zaragoza, después de que la familia Morte trasladara ayer a los trabajadores que no se abrirá esta temporada, salvo para atender las reservas por los banquetes de comunión. También sabemos cómo trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza para acabar con plagas de ratas como la que motivó la actuación de ayer en un solar de la calle Las Armas.

Con el Colegio de Administradores de Fincas hemos abordado las recomendaciones del Consejo General de Colegios para mejorar las reuniones de vecinos y que sean más productivas. Además, hablamos del nuevo acristalamiento del Mercado Central para mejorar el confort térmico, María Gómez Campillo nos trae novedades sobre el próximo congreso tecnológico The Wave. Y nos acompaña el reparto de El Efecto, la obra que se estrena esta noche en el Teatro Principal.

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