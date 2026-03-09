09/03/2026 Más de uno Zaragoza 09/03/2026

En el programa del lunes, hemos hablado de la exposición de Cáritas en el Paseo Independencia dedicada a los voluntarios y colaboradores que dan esperanza a las personas vulnerables. Nos acercamos al Hospital Clínico, donde se ha organizan visitas a los paritorios para embarazadas y sus parejas. Además, repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que destaca las victorias de Real Zaragoza y Casademont Femenino y la derrota del Casademont Masculino ante Girona.

En el Día Mundial de la Tortilla de Patata nos acercamos al Zepellin Café, ganador de la Liga de la Tortilla, donde Daniel Muñoz ha explicado que hacen la tortilla con cebolla y con diferentes sabores, como longaniza o espárragos trigueros. En el tiempo de Club Cámara, con César Espligares, charlamos con Elena Martínez, de la firma de ingeniería ATRIA. Y contamos que ya están abiertas las inscripciones para la Jorgeada, que este año celebra el 25 aniversario.